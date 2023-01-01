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Big Shot Boxing

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Big Shot Boxing 是一款拳击游戏，您必须努力提升排名，才能在拳击名人堂结束您的职业生涯！首先选择一名拳手，聘请一名教练，并学习一些动作。用刺拳、交叉拳或上勾拳攻击对手，并确保保持警惕。扔出一个漂亮的组合来击晕你的对手。要么通过得分最多，要么通过击倒获胜！一路向上，确保一路上训练你的技能，比如你的健康、力量、下巴和恢复。当你在战斗中倒下时，你有 10 秒的时间恢复。赚一些钱来定制你的角色的手套、短裤和靴子。您还可以通过赢得比赛、获得头衔和捍卫头衔来解锁多项成就。你会进入名人堂吗？控制：右箭头 - 刺拳左箭头 - crossX - 上勾拳 Z - 格挡关于创建者：Big Shot Boxing 由 Colin Lane 创建。他因其他游戏而闻名：Wrassling、Dunkers、dunkers-2、Touchdowners、Knight Brawl、Battle Golf 等等！它们都可以在 Poki 上玩！

网站： poki.com

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