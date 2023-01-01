8Bit Fiesta 是一款由 Frozen Dev 制作的多人技能游戏。在众多角色中进行选择，在各种迷你游戏中挑战你的朋友，并证明自己配得上“嘉年华之王”的称号。 8Bit Fiesta 提供快速、动感十足的本地多人混乱游戏，可以让您和您的朋友开心几个小时。如果您不喜欢多人游戏，还有带有幽默故事的单人游戏模式。来吧，全部检查一下！选择“无朋友”模式自己玩，选择“多人游戏”模式与朋友在本地玩。玩家 1 移动 - 箭头键操作键 - M 和 NP 玩家 2 移动 - WASD 键操作键 - T 和RPlayer 3Move - 8456 键（小键盘）操作键 - 1 和 0Player 4Move - UHJK 键操作键 - P 和 O8Bit Fiesta 由 Frozen Dev 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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