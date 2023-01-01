Tank Trouble 是一款在线坦克游戏，您在迷宫中行驶并向敌人发射导弹。 《坦克麻烦》让您在迷宫般的战场上对抗聪明的陆军将军。在单人模式中，你将面对战争大师莱卡。您还可以在多人游戏中挑战一两个朋友。特殊物品似乎可以让您比敌人更具优势，例如火箭、分散炸弹或双加农炮。始终确保导弹不会从墙上反弹，从而杀死您自己的坦克。在单人模式下，您可以使用箭头键控制您的坦克。你用空间来拍摄。穿过迷宫寻找敌人，并在他们将大炮瞄准你之前从保存点射击。 在多人游戏模式中，玩家 1 使用“WASD”键进行驾驶，使用“Q”键进行射击。玩家 2 使用方向键和空格键。玩家 3 可以用鼠标玩。Tank Trouble 由丹麦公司 Mads Purup 创建。在 Poki 上免费在线玩 Tank Trouble。 Poki 是最大的在线游乐场。每个月都有超过 3000 万玩家在 Poki 上在线玩游戏。想发现更多精彩游戏吗？查看 Poki 主页上的最新游戏，或者在我们的热门游戏页面上开始您的探索。如果您喜欢玩 Tank Trouble，您也会喜欢 Clash Of Armor 或任何其他坦克游戏。

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