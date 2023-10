Into The Pit 是一款让您投入激烈战斗的动作街机游戏。通过击败敌人来收集金币以进入下一阶段,但要小心boss战!躲避敌人并四处射击以清除每个阶段,同时拾取能量道具,使游戏具有爆炸性,并尝试在挑战中生存!WASD 或箭头键移动/瞄准能量道具在 Poki 上在桌面或移动设备上玩。如果您对类似于 Into the Pit 的游戏感兴趣,请看看我们的街机游戏。在 Poki 上享受冲浪的乐趣!

