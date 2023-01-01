Into The Pit 是一款让您投入激烈战斗的动作街机游戏。通过击败敌人来收集金币以进入下一阶段，但要小心boss战！躲避敌人并四处射击以清除每个阶段，同时拾取能量道具，使游戏具有爆炸性，并尝试在挑战中生存！WASD 或箭头键移动/瞄准能量道具在 Poki 上在桌面或移动设备上玩。如果您对类似于 Into the Pit 的游戏感兴趣，请看看我们的街机游戏。在 Poki 上享受冲浪的乐趣！

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