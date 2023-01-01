Paint Strike

Paint Strike是一款由Mosu Games制作的街机射击游戏。使用你的油漆枪射击地形，尽可能地用你团队的油漆颜色来油漆它！您还可以射击敌人以消灭他们几秒钟！你能赢得所有游戏吗？移动 - WASD射击 - 鼠标点击Paint Strike由Mosu Games创建。您可以在浏览器或移动设备上玩Paint Strike，无需在Poki上免费安装或下载任何内容。

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