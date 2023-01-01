Craftomation 1

Craftomation 是 Luden IO 制作的一款益智游戏。在这个游戏中，您可以组合物品和元素来创建新的物品和元素。结合你的方式通过关卡，直到你可以制作一个机器人。然后，您将能够使用以方框表示的功能对机器人进行编程，以帮助您完成关卡。您能完成所有关卡吗？单击鼠标 - 拖放以组合元素或对机器人Craftomation 进行编程。Craftomation 由 Luden IO 创建。您可以在浏览器或移动设备上玩 Craftomation，无需在 Poki 上免费安装或下载任何内容。

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