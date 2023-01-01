Hospital Stories: Doctor Rugby

医院故事：橄榄球医生是一款有趣的模拟游戏，在这一系列的小游戏中，你将成为一名外科医生和一名医生，必须处理橄榄球队滑稽荒唐的医疗状况。修补伤口、清除物体、祛除青春痘、用香肠（？）击中伤疤等等。您能完成所有关卡吗？使用鼠标或手指与患者互动或使用任何医疗工具。医院故事：橄榄球医生由 WeDoYouPlay 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：医院故事：足球医生、Nonogram、Words Emoji 和 Sugar Eyes 您可以在浏览器或移动设备上玩《医院故事：橄榄球医生》，无需在 Poki 上免费安装或下载任何内容。

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