Hospital Stories: Doctor Soccer

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医院故事：足球医生是一款有趣的模拟游戏，你在一支足球队的医务室工作，并对你的队员进行手术。你一直想成为一名疯狂的医生吗？然后跳入这款游戏，享受一系列荒唐的迷你游戏，您将不得不应对一支古怪团队及其亲人的过度医疗状况。修补伤口、清除物体、祛除青春痘、用香肠（？）击中伤疤等等。你能完成所有关卡吗？希波克拉底誓言从未如此受到损害。使用鼠标或手指与患者互动或使用任何医疗工具。医院故事：足球医生由 WeDoYouPlay 创建。在 Poki 上玩他们的其他创意和娱乐游戏：医院系列医生橄榄球、Nonogram、Words Emoji 和 Sugar Eyes 您可以在浏览器或移动设备上玩《医院故事：足球医生》，无需在 Poki 上免费安装或下载任何内容。

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