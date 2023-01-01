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Rocket Soccer Derby

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Rocket Soccer Derby 是一款集足球游戏、汽车游戏和模拟游戏于一体的疯狂游戏。你必须在足球场上行驶并尝试向对手进球。你可以选择玩快速游戏，也可以选择进入火箭联盟。通过进入火箭联盟，您就加入了比赛，您可以赚取游戏内的金钱和齿轮来升级您的汽车！你从初级联赛开始，但一旦掌握了窍门，你就可以快速晋升到中级联赛，甚至可能达到专家联赛。全力以赴，赢得联赛！ 怎么玩：Rocket Soccer Derby 是由 Destruction Crew 创建的。他们还为 Poki 创建了 Demolition Derby Crash Racing。

网站： poki.com

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