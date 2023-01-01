在 Craftomation 2 中，您可以控制一大群小型机器人！这些机器人已经降落在一个偏远的冰行星上，必须修理他们的宇宙飞船才能回家。不幸的是，机器人不是很聪明，所以你必须对它们进行编程并告诉它们做什么。 机器人的编程语言很简单，您有一组可以链接在一起的简单指令。如果机器人完成了一项任务，它们将继续执行与其相关的任务。他们可以收集物品、组合它们、制作它们并丢弃它们。但请确保正确设置代码！如果你的机器人不知道该怎么做，它们就会崩溃。 你能成为终极程序员并帮助你的机器人回家吗？

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