《Funny Heroes Emergency》是一款模拟游戏，您在急诊室担任医生，您的工作是帮助超级英雄恢复体形。一群超能力的防守者在面对恶棍时受伤。你能照顾他们的伤势并修复他们吗？清除超级英雄身上的污垢和碎片，然后进行更深层次的治疗。给他们的伤口消毒，给他们涂上药膏，从他们的头发上拔掉棍子，甚至修复他们的几颗牙齿！最后，帮助他们选择一套全新的制服，这样他们就可以时尚地捍卫无辜者。与您的朋友分享游戏，看看他们为我们的超级英雄制作了什么样的服装。 拾取/使用药物 - 点击或鼠标左键单击有趣的英雄紧急情况由 Go Panda Games 创建，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：有趣的小猫护理、Tictoc KPOP 时尚、有趣的小狗紧急情况、美味玉米卷、有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的机场旅行、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、烹饪韩语课程、有趣的宠物发型、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和时髦与摇滚。您可以在 Poki 上免费玩《有趣的英雄紧急情况》。《有趣的英雄紧急情况》可以在您的计算机和手机和平板电脑等移动设备上玩。

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