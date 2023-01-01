Funny Kitty Care
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《Funny Kitty Care》是一款模拟游戏，您可以在其中打扮您的小猫朋友，并给予它们应有的特殊待遇。在这个可爱的化妆游戏中，你在垃圾桶里发现了一只流浪小猫。先清洁脏猫的皮毛，然后再给它洗个温水澡。擦洗它的皮毛，然后擦干。一旦猫咪刚刚被清理干净，您就可以给它穿上各种时尚的服装和配饰。继续向小猫伸出援助之手，一路上结交许多可爱的朋友！单击或点击某个物品将其拾起，然后将其拖到您想要使用它的区域。有趣的小猫护理是由 Go Panda Games 创建的，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发者工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：Tictoc KPOP 时尚、有趣的小狗紧急情况、美味玉米饼、有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的机场旅行、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、烹饪韩语课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和时髦与摇滚。您可以在 Poki 上免费玩《有趣的小猫护理》。《有趣的小猫护理》可以在您的计算机和手机和平板电脑等移动设备上玩。
网站：poki.com
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