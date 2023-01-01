Tictoc KPOP Fashion
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TicToc KPop Fashion 是一款模拟游戏，您可以帮助您的一位朋友成为著名社交媒体平台上的明星。选择合适的化妆品和衣服，帮助她准备令人难忘的帖子。游戏会简要地告诉你需要选择什么样的化妆品和配饰，但它很快就会消失。要么好好记住它们，要么点击提示按钮让它们再次出现。选择所有合适的服装和配饰，让她看起来足够时尚，赢得点赞和转发！发布照片后获得很多赞即可购买新商品。您具备成为著名造型师的条件吗？向大家展示您的才华！单击或点击一套服装或配饰即可穿上它。您必须选择游戏早期显示的物品。如果您不记得哪些是正确的，请随时获取提示。TicToc KPop Fashion 由 Go Panda Games 创建，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：有趣的小狗紧急情况、美味的玉米卷、有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的机场旅行、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、烹饪韩语课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和时髦 vs 摇滚。您可以在 Poki 上免费玩 TicToc KPop Fashion。TicToc KPop Fashion 可以在您的计算机和手机和平板电脑等移动设备上玩。
网站：poki.com
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