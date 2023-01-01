Funny Cooking Camp

《有趣的烹饪营》是一款模拟游戏，您可以在老鼠营地准备食物。帮助我们的老鼠朋友用粘土建造烤箱，准备烤架，并收集他们将要享用的美味佳肴的原料。当您拥有所需的所有物品后，就可以开始准备美味的披萨了。有多种新鲜配料可供选择！您准备好将烹饪和露营这两项最有趣的活动结合起来了吗？不要忘记与您的朋友分享有趣的烹饪营，看看他们提供什么样的饭菜！单击或点击一个物体来拾取它并使用它。有趣的烹饪营是由 Go Panda Games 创建的，Go Panda Games 是一家位于美国的独立开发工作室印度尼西亚泗水南部。 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：有趣的露营日、有趣的机场旅行、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、烹饪韩语课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和时髦 vs Rockers您可以在 Poki 上免费玩《趣味烹饪营》。《趣味烹饪营》可以在您的电脑以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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