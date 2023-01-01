Yummy Taco
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Yummy Taco 是一款模拟游戏，您可以在其中准备美味的菜肴。您想吃墨西哥菜吗？如果您对墨西哥卷饼、炸玉米饼、玉米饼等感兴趣，那么您就来对地方了！走进厨房，开始准备玉米饼。您将使用面粉、油、小苏打、盐和水。然后你将揉捏面团并制作出漂亮的圆形形状。加热玉米饼后，你应该烤出蛋白质，添加一些蔬菜和一些调味料。按照游戏中的说明以正确的方式准备食材，让您的客人度过一生中最美好的夜晚。今晚你准备好吃辛辣的晚餐了吗？不要忘记与您的朋友分享美味炸玉米饼，看看他们提供什么样的餐点！单击或点击一个物体来拾取它并使用它。当游戏显示箭头形状时，用光标或手指跟随相同的形状重复它。Yummy Taco 由 Go Panda Games 创建，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的旅行机场、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、烹饪韩语课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和 Hipster vs Rockers 您可以在 Poki 上免费玩 Yummy Taco。Yummy Taco 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。
网站：poki.com
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