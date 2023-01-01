Yummy Donut Factory
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美味甜甜圈工厂是一款烹饪模拟游戏，您拥有一家工厂，为顾客准备美味的甜甜圈。您首先使用提供的食谱从头开始制作甜甜圈。筛入面粉，加入糖和盐等干燥成分，然后与黄油和牛奶混合。确保使用适量的原料——任何多于或少于配方的东西都会导致你的甜甜圈失败。然后就可以继续烘焙啦！一旦基本的甜甜圈准备好，您就可以用糖果、糖屑、糖霜等来享受乐趣并展示您的创造力。与您的朋友分享您在美味甜甜圈工厂制作的甜点，并激发彼此的创造力！您不想错过这个！单击或点击对象即可与它们交互。有时您需要拖放它们才能正确使用它们。Yummy Donut Factory 由 Go Panda Games 创建，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：美味巧克力工厂、有趣的小猫发型、TicToc 夏季时尚、Tictoc KPOP 时尚、有趣的小狗紧急情况、美味玉米卷、有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的旅行机场、有趣的喉咙手术 2、美味华夫饼冰淇淋、韩国烹饪课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术和时髦 vs 摇滚你可以在 Poki 上免费玩美味甜甜圈工厂。美味甜甜圈工厂可以在电脑和移动设备上玩例如手机和平板电脑。
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Yummy Donut Factory”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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