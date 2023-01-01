Funny Puppy Emergency
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《Funny Puppy Emergency》是一款模拟游戏，您可以在其中营救并照顾遇险的小狗。奔跑并帮助各种受伤的小狗，满足它们的需要，例如去除碎片、拉直尾巴、治疗肿块、涂药等等。如果幼犬在手术过程中感到疼痛，请不要忘记停下来抚摸它们，让它们知道它们会没事的！你准备好把这些悲伤的狗变成快乐的摇尾巴的狗了吗？点击或点击药物或医疗设备来使用它。当游戏显示箭头形状时，用光标或手指跟随相同的形状重复它。Funny Puppy Emergency 由 Go Panda Games 创建，Go Panda Games 是一家位于印度尼西亚泗水南部的独立开发工作室。他们在 Poki 上还有许多其他可爱的游戏：美味玉米饼、有趣的烹饪营、有趣的露营日、有趣的机场旅行、有趣的喉咙手术 2、美味的华夫饼冰淇淋、韩国烹饪课程、有趣的宠物理发、有趣的小狗装扮、有趣的小猫装扮、有趣的鼻子手术，以及时髦与摇滚。您可以在 Poki 上免费玩《有趣的小狗紧急情况》。《有趣的小狗紧急情况》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。
网站：poki.com
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