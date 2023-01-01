Gift Wrapped 是一款 Flash 游戏，您必须在限定时间内从一组礼物中找到一件物品。游戏开始时限为 20 秒，每次发现礼物时限就会增加约 5 秒。这里有很多圣诞节和节日经典物品，如小提琴、酒瓶、溜冰鞋、袜子、玩具机器人、泰迪熊、玩具火车、玩具汽车、拐杖糖，甚至还有闪亮的戒指！您有能力管理 Gift Wrapped 中的每件礼物吗？单击或点按您认为与所示图像相对应的礼物。Gift Wrapped 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌、叛变、Skywire、Twin Shot、测试对象绿色和测试对象蓝色您可以在 Poki 上免费玩 Gift Wrapped。Gift Wrapped 可以在您的计算机上玩。

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