Mimelet是Neutronized制作的一款平台游戏。你控制一个名叫 Mimelet 的角色，能够利用力量进行变形！跳到敌人身上窃取他们的力量并克服沿途的任何障碍。 Mimelet 是一款健康的平台冒险游戏，具有简单有趣的游戏机制和具有挑战性的谜题。你能解决所有关卡吗？移动 - 箭头键通过跳跃敌人获得力量Mimelet 由 Neutronized 创建。您可以在浏览器上玩 Mimelet，无需在 Poki 上免费安装或下载。

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