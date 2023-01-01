Box Kid Puzzles 是一款由 T-Rex Interactive 制作的 2D 益智游戏，玩家必须逃离不同的迷宫般的房间。加入这个小纸板盒小子，帮助他发现一家神秘玩具公司的秘密。解决迷宫，获得所有钥匙，避开陷阱和敌人......并发现这次冒险将带你去往何处！使用 Box Kid Puzzles 释放您的创造力！移动 - WASD 或箭头键快退 - 后退/擦除键关于创建者：Box Kid Puzzles 由 T-Rex Interactive 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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