Dino Game 是一款最初内置于 Google Chrome 中的无尽跑酷游戏。该游戏于 2014 年作为复活节彩蛋添加到 Google Chrome 中，以便在没有互联网的情况下娱乐用户。这款绰号为“Chrome Dino”的游戏以霸王龙为主角，每月有超过 2.7 亿玩家玩。您可以在 Poki 上全屏玩恐龙游戏，这次也可以在您在线时玩。 Dino Game 也称为 Dinosaur Game、T-Rex Game、Dino Dun、Chrome Dino、No Internet Game 或 Google Dinosaur Game。您可以在电脑、手机或平板电脑上免费玩在线游戏。 您可以通过单击键盘上的空格键开始游戏，然后在移动设备选项卡上单击恐龙一次。使用空格键或点击跳过障碍物来避开障碍物。然后你就达到了最高分。达到此分数后，分数将重置为 0。 该游戏由 Chrome UX 团队的 Edward Jung、Sebastien Gabriel 和 Alan Bettes 于 2014 年创建。

网站： poki.com

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