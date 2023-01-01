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地铁跑酷是一款经典的无尽跑酷游戏。你扮演杰克，他在地铁里冲浪，试图逃离脾气暴躁的督察和他的狗。在这款无尽的跑步游戏中，你需要躲避火车、电车、障碍物等，尽可能走得更远。收集金币来解锁能量提升和特殊装备，帮助您每次在《地铁跑酷》中走得更远。此外，硬币可以用来解锁不同的角色和棋盘。使用您的钥匙，您可以自定义角色并使用特殊能力升级您的悬浮滑板。不要忘记完成奖励，因为他们会给你钥匙。在“MyTour”中，您可以通过完成每日单词搜索来收集奖励。您还可以在那里找到任务。地铁跑酷由 Kiloo 和 Sybo 于 2012 年创建。直到今天，它仍然是最受欢迎的在线游戏之一！地铁跑酷采用了 HTML5，因此您现在可以在手机和平​​板电脑上通过 Poki 浏览器在线玩该游戏。除此之外，您仍然可以在 PC 上畅玩《地铁跑酷》。您无需下载即可免费玩游戏。如果您对类似于 Subway Surfers 的游戏感兴趣，请查看我们的跑步游戏。在 Poki 上享受冲浪的乐趣！地铁跑酷世界巡回演唱会在新加坡继续进行！凝视美丽的滨海湾花园，在繁华商业区附近的公园里宏伟的鱼尾狮雕像中冲浪，在植物园美丽的大自然中深呼吸，同时欣赏远处高耸的新加坡摩天观景轮。 您可以使用键盘在 Poki 上玩这个游戏：是的！您可以在浏览器中免费玩游戏，而无需下载游戏。使用键盘和鼠标玩地铁跑酷。您甚至可以在 PC 上访问全屏模式。 Subway Surfers 由丹麦的 Kiloo 和 Sybo 创建。根据 Sybo Games（2021 年）的数据，《地铁跑酷》的下载量达到创纪录的 18 亿次。

网站： poki.com

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