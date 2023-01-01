Udder是一款以牛为主题的无尽奔跑游戏，由Esthetician Labs制作。准备好在 Poki 上的 Udder 中哞哞叫吧！看看你的牛能跑多远而不摔倒。当奶牛跑得越来越快时，你必须保持平衡，这真是疯狂。在浏览器中玩 Udder 并达到新的高分。您走得越远，Poki 上 Udder 的奖金就越大。控制：任意键 - 运行关于创建者：Udder 由位于美国的 Esthetician Labs 创建。他们也是 Crazy Platez 的创造者。

网站：poki.com

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