《超级坠落弗雷德》是一款免费在线网页游戏，是 Dedalord 打造的“弗雷德系列”的最新版本。玩这个游戏时，你要尝试摔倒，尽量避免撞到任何遇到你的物体。通过使用键盘躲避障碍物，您可以随着时间的推移获得积分。就像《奔跑吧弗雷德》一样，你摔得越多，获得的奖励就越多。怎么玩？你可以使用键盘上的方向键移动你的角色，避开障碍物。尤其要避免击中角色的头骨。通过在秋天期间收集硬币，您可以购买特殊的能量提升或启用新角色。有哪些角色可用？- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outragious B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika Diva 有任何作弊代码吗？我们不知道有任何作弊代码。如果您确实知道作弊代码，请给我们留言，以便我们在此处分享。谁创造了 Super Falling Fred？Dedalord 是 Super Falling Fred 的创造者，这是更大的 Fred 系列的一部分。他们还创造了《奔跑的弗雷德》和《滑雪弗雷德》！创作者来自南美洲的阿根廷。

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