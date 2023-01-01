《Temple Run 2: Jungle Fall》是一款由 Imangi 开发的无尽跑酷游戏。逃离危险的恶魔猿，并避开沿途发现的所有障碍和陷阱。穿越美丽的橙色森林，避开陷阱，躲避维纳斯捕蝇草等动态敌人，帮助这位无所畏惧的宝藏猎人带着黄金神像逃脱。但快点！邪恶的猴子怪物还在追你！丛林坠落地图为经典的《神庙逃亡 2》体验增添了一些活力。您准备好迎接熟悉而又令人兴奋的新冒险了吗？畅享秋季，享受令人爱上的全新地图！《神庙逃亡 2：丛林坠落》是热门游戏《神庙逃亡》第二部中的一张新地图。它是由 Imangi 创建的。在 Poki 上玩他们传奇的无尽跑酷游戏《Temple Run 2》、《Temple Run 2: Frozen Shadows》和《Temple Run 2: Holi Festival》！收集免费金币，在接近边缘之前跳跃一秒，升级你的角色统计数据，为你的跳跃计时双跳障碍，并确保完成阶段目标。您可以在浏览器上玩《Temple Run 2：丛林坠落》，无需在 Poki.No 上免费安装或下载。由于游戏是一个无尽的奔跑游戏，所以神庙是没有尽头的；玩家一直玩到角色撞上大障碍物、落入水中或被恶魔猴追上。您需要有互联网连接才能在 Poki 上玩 Temple Run 2：丛林坠落。邪恶恶魔猴（或恶魔猴）是《Temple Run》及其续作《Temple Run 2》中的主要反派。他们会追逐玩家，寻找取回金色神像。在《Temple Run 2：丛林坠落》中收集金币并填充能量计，以解锁暂时的速度和无敌提升。打开“能力”并点击您想要提高的能力，例如护盾持续时间、硬币磁铁和提升距离。

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