《Temple Run 2: Frozen Shadows》是一款由 Imangi 开发的无尽跑酷游戏。玩家必须逃离敌人的追击，并避开沿途发现的所有障碍和陷阱，并与黄金偶像一起逃脱。从冰冷的洞穴和狭窄的峡谷壁架到危险的溜冰场，《冰冻阴影》地图为经典的《神庙逃亡 2》冒险增添了更多深度和刺激。你敢来参加这个令人兴奋的冒险吗？小心脚步，冰面看起来很滑！《神庙逃亡 2：冰冻暗影》是热门神庙逃亡第二部中的一张新地图。它是由 Imangi 创建的。在 Poki 上畅玩传奇的无尽跑酷游戏《神庙逃亡 2》、《神庙逃亡 2：洒红节》和《神庙逃亡 2：丛林坠落》！收集免费金币，在接近边缘之前跳跃一秒，升级你的角色统计数据，为你的跳跃计时双跳障碍，并确保完成阶段目标。您可以在浏览器上玩《Temple Run 2: Frozen Shadows》，无需在 Poki.No 上免费安装或下载。由于游戏是一个无尽的奔跑游戏，所以神庙是没有尽头的；玩家一直玩到角色撞上大障碍物、落入水中或被恶魔猴追上。您需要有互联网连接才能在 Poki 上玩 Temple Run 2: Frozen Shadows。邪恶恶魔猴（或恶魔猴）是《Temple Run》及其续作《Temple Run 2》中的主要反派。他们会追逐玩家，寻找夺回金色神像的任务。在《Temple Run 2：冰冻暗影》中收集金币并填充能量计，以解锁暂时的速度和无敌提升。打开“能力”并点击您想要提高的能力，例如护盾持续时间、硬币磁铁和提升距离。

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