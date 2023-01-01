Temple Run 2: Spooky Summit 是一款无尽的跑酷游戏，您可以逃离可怕的恶魔猿，并避开沿途发现的所有障碍和陷阱。它与经典的《Temple Run 2》体验类似，但具有恐怖和万圣节主题！化身狼人，穿过充满粘性蜘蛛网、闹鬼的南瓜鬼魂、有毒的粘稠河流、阴森的黑暗洞穴、脆弱的骨桥等等的险恶道路。但快点！邪恶的猴子怪物还在追你！ Spooky Summit 地图为经典的 Temple Run 2 体验增添了一些刺激。您准备好迎接熟悉而又令人兴奋的新冒险了吗？享受万圣节季节，用一张全新地图来困扰你的噩梦！《神庙逃亡 2：幽灵峰会》是大热门神庙逃亡第二部中的一张新地图。它是由 Imangi 创建的。在 Poki 上玩他们的传奇无尽跑酷游戏《Temple Run 2》、《Temple Run 2: Frozen Shadows》、《Temple Run 2: Jungle Fall》和《Temple Run 2: Holi Festival》！收集免费金币，在接近边缘之前跳一秒，升级你的角色统计数据，计算好跳跃时间，越过二段跳障碍，并确保完成阶段目标。您可以在浏览器上玩《Temple Run 2: Spooky Summit》，无需在 Poki.No. 上免费安装或下载。由于游戏是一个无尽的奔跑游戏，所以神庙是没有尽头的；玩家一直玩到角色撞上大障碍物、落入水中或被恶魔猴追上为止。您需要有互联网连接才能在 Poki 上玩《Temple Run 2: Spooky Summit》。邪恶恶魔猴（或恶魔猴）是《Temple Run》及其续作《Temple Run 2》中的主要反派。他们会追逐玩家，寻找金色神像。在《Temple Run 2：Spooky Summit》中收集金币并填充能量计，以解锁暂时的速度和无敌提升。打开“能力”并点击您想要提高的能力，例如护盾持续时间、硬币磁铁和提升距离。

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