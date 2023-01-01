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Temple Run 2

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Temple Run 2 由 Imangi 开发，是一款无限跑酷游戏，玩家必须逃离敌人并避开沿途发现的所有障碍和陷阱。穿越悬崖、森林甚至矿井，帮助这位无所畏惧的宝藏猎人带着金神像逃脱。但快点！邪恶的猴子怪物正在追你！你敢加入这场令人兴奋的肾上腺素飙升的冒险吗？《Temple Run 2》是大热门 Temple Run 的第二部。它是由 Imangi 创建的。在 Poki 上玩他们的传奇无尽跑酷游戏《神庙逃亡 2：洒红节》、《神庙逃亡 2：冰冻暗影》和《神庙逃亡 2：丛林坠落》！收集免费金币，在接近边缘之前跳跃一秒，升级你的角色统计数据，为你的角色计时顺利越过二段跳障碍，并确保完成阶段目标。您可以在浏览器上玩《神庙逃亡 2》，无需在 Poki.No 上免费安装或下载。由于游戏是一个无尽的奔跑游戏，所以神庙是没有尽头的；玩家一直玩到角色撞上大障碍物、落入水中或被恶魔猴追上。您需要连接互联网才能在 Poki 上玩 Temple Run 2。邪恶恶魔猴（或恶魔猴）是主要对手《Temple Run》及其续作《Temple Run 2》的一部分。它们追逐玩家，寻找夺回金色神像。在《Temple Run 2》中收集金币并填充能量计，以解锁临时速度和无敌提升。打开“能力”并点击您想要提高的能力，例如护盾持续时间、金币磁铁和提升距离。

网站： poki.com

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