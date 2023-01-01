QWOP是一款技巧游戏，你必须控制运动员腿部的移动，使角色向前移动，同时尽量避免摔倒。您必须仅使用 Q、W、O 和 P 键来完成所有这些操作！ Q 和 W 键分别驱动跑步者的一侧大腿，而 O 和 P 键则驱动跑步者的小腿。 Q键带动跑步者的右大腿向前，左大腿向后，W键也影响大腿，作用相反。 O 和 P 键的工作方式与 Q 和 W 键相同，但与跑步者的小腿有关。关节的实际运动量受到施加在其上的重力和惯性力产生的阻力的影响。在 QWOP 中，您唯一需要竞争的人就是您自己。您有毅力让自己感觉自己是胜利者吗？继续玩吧，并与您的朋友分享您的分数。请一定要在 Poki 上查看 QWOP 的续作《GIRP》！仅使用 Q、W、O 和 P 键控制运动员腿部的运动，使角色向前移动，同时尽量避免摔倒。QWOP 由 Bennett Foddy 创建。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、Little Master Cricket 和 Pole Riders

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