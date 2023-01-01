Heart Star
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《红心之星》是一款冒险岛出品的益智游戏。改变你周围的世界！ 《Heart Star》可让您控制两个角色，通过操纵与其适当颜色关联的游戏对象，他们必须到达每个关卡的终点区域。在女孩和男孩之间切换，小心移动并更换房间。通过团队合作来掌握每个关卡！移动 - WASD 或箭头键交换角色 - CJump - XHeart Star 由 Adventure Island 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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