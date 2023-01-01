Total Party Kill
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Total Party Kill 是一款益智游戏，您可以通过在正确的时间改变角色来完成充满障碍的地牢。控制 3 个独特的角色，通过操纵与其类别和特殊动作相关的游戏对象，他们必须到达每个关卡的终点区域。在英雄之间切换，通过使用各种特殊动作小心移动并改变房间。利用团队合作来掌握每个关卡！ 移动 - 箭头键 交换角色 - A 跳跃 - S 或空格键 特别行动 - D 重新开始关卡 - RTotal Party Kill 由 Adventure Island 创建。 在 Poki: Heart Star 上发现来自同一开发者的另一款游戏
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