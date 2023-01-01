Pole Riders
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Pole Riders 是一款技巧游戏，您的目标是进行撑杆跳，并将悬挂在头顶上的球击入对手的城堡。玩家 1 使用 WASD 键控制其角色，玩家 2 使用箭头键控制其角色。分别按向左和向右将使它们向左和向右运行。向上和向下按将升高或降低他们所持的杆子相对于他们所面对的方向。游戏的最终目标是将球从中间击入对方球门。你有能力成为最后一个站在地面上的人吗？与您的朋友分享游戏，增加乐趣！玩家 1 使用 WASD 控制他们的角色，玩家 2 将使用箭头键控制他们的角色。Pole Riders 由 Bennett Foddy 创建。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、QWOP 和 Little Master Cricket
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