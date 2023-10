Little Master Cricket 是一款锻炼击球技巧的体育游戏。 《Little Master Cricket》采用布娃娃物理引擎和独特的控制方案,让您可以直接控制球棒,提供防守和避免出局的选择,或者艰难地打一个世纪。挥动球棒将球击向条纹得分区,但避免将球击向黄黑区,否则你会被抓住!您需要良好的专注力和技巧才能被宣布为世界冠军,并赢得小大师的称号!与朋友分享游戏,乐趣倍增!挥动球棒将球击向条纹得分区,但要避免将球击向黄黑区,否则你会被抓住。保卫你的树桩!板球小大师是班尼特福迪创造的。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏:Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、QWOP 和 Pole Riders

网站: poki.com

