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Little Master Cricket

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Little Master Cricket 是一款锻炼击球技巧的体育游戏。 《Little Master Cricket》采用布娃娃物理引擎和独特的控制方案，让您可以直接控制球棒，提供防守和避免出局的选择，或者艰难地打一个世纪。挥动球棒将球击向条纹得分区，但避免将球击向黄黑区，否则你会被抓住！您需要良好的专注力和技巧才能被宣布为世界冠军，并赢得小大师的称号！与朋友分享游戏，乐趣倍增！挥动球棒将球击向条纹得分区，但要避免将球击向黄黑区，否则你会被抓住。保卫你的树桩！板球小大师是班尼特福迪创造的。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、QWOP 和 Pole Riders

网站： poki.com

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