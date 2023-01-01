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Golfinity 是一款街机迷你高尔夫游戏，您需要穿过各个关卡的障碍，到达洞中的旗帜。您可以通过拖动鼠标来瞄准并测量划水力量。为了获胜，您需要精确掌握弹跳角度和击球力量。如果您喜欢尽可能长时间地击球，还有多种难度的无尽模式可供选择！在无尽模式下要小心无用的击球，因为如果你错过了洞，你会失去生命值。您准备好一杆进洞了吗？Golfinity 由 MHP Indie Labs 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！ 您可以在 Poki 上免费玩 Golfinity。Golfinity 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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