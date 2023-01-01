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Unicycle Hero 是一款由 Unept 制作的史诗般的奥林匹克主题技能游戏，您必须在 9 项有趣的赛事中证明您的运动能力。但有一个转折！你能在独轮车上保持平衡并同时投掷重物吗？这就是 Poki 上独轮车英雄的目标。通过增强功能提高您的技能，以升级您的游戏并购买自己的线程来展示您的个人风格。你有成为独轮车英雄的本领吗？空格 - 投掷箭头键 - MoveUnicycle Hero 由美国游戏开发商 Unept 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Into the Pit 和 Lava Bird 您可以在 Poki 上免费玩 Unicycle Hero。Unicycle Hero 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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