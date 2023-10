Serious Scramblers 是一款平台游戏,您可以控制角色从危险的平台上下来。你有勇气掉进一个充满障碍和怪物的黑暗深渊吗?您所需要做的就是向左或向右走,落在平台顶部。但要小心,因为有些平台上有尖刺、危险生物和其他陷阱。你也有能力穿过一侧并从另一侧出来。在盲目跳入坑之前,利用这个天赋并计划你的下一步行动。您可以使用跑步中收集的硬币解锁各种新角色。快去深入坑的最深处,找到潜伏在深处的boss吧!您是否在玩 Serious Scramblers?Move - Left/Right 或 A/DSSerious Scramblers 由 Chinykian 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏:Train-Top Mania您可以在 Poki 上免费玩 Serious Scramblers。Serious Scramblers 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Serious Scramblers 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。