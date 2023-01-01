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Serious Scramblers

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Serious Scramblers 是一款平台游戏，您可以控制角色从危险的平台上下来。你有勇气掉进一个充满障碍和怪物的黑暗深渊吗？您所需要做的就是向左或向右走，落在平台顶部。但要小心，因为有些平台上有尖刺、危险生物和其他陷阱。你也有能力穿过一侧并从另一侧出来。在盲目跳入坑之前，利用这个天赋并计划你的下一步行动。您可以使用跑步中收集的硬币解锁各种新角色。快去深入坑的最深处，找到潜伏在深处的boss吧！您是否在玩 Serious Scramblers？Move - Left/Right 或 A/DSSerious Scramblers 由 Chinykian 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Train-Top Mania您可以在 Poki 上免费玩 Serious Scramblers。Serious Scramblers 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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