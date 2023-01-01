Big Tower Tiny Square 2 是一款益智平台游戏，您可以在其中跳跃并通过危险的障碍物和陷阱。我们的方块角色回来了，开始更多冒险，寻找著名的菠萝！爬上精心设计的塔楼，同时躲避尖刺、陷阱和其他危险。触摸每个检查点，以保存您在这个无情的多层次平台中的进度。你能再次到达山顶并拯救菠萝吗？不要忘记与您的朋友分享游戏，看看谁能更快地完成塔楼。 移动 - A/D 或左/右箭头键 跳跃 - 空格键或向上箭头 重新启动 - YBig Tower Tiny Square 2 由 EO Interactive 创建。在 Poki 上玩他们的其他街机游戏：Big Tower Tiny Square 和 Big NEON Tower VS Tiny Square 您可以在 Poki 上免费玩 Big Tower Tiny Square 2。Big Tower Tiny Square 2 可以在您的计算机和手机和平板电脑等移动设备上玩。

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