Big NEON Tower VS Tiny Square 是一款益智平台游戏,您将穿越充满障碍的令人兴奋的多层平台。你最好的朋友菠萝被大广场偷走了,并被带到了一座布满死亡陷阱的大塔顶。登上这座塔,你会发现带有传感器的致命炮塔、带有激光的致命跳跃、熔岩池等等。确保在每个检查点停下来,这样当你遇到精心设置的陷阱之一时,就不会失去很多进度。你能在这个被分成大的单屏部分的巨大关卡中找到它吗?享受 90 年代的美学与寒冷的配乐!移动 - A/D 或左/右箭头键跳跃 - 空格键或向上箭头重新启动 - YBig NEON Tower VS Tiny Square 由 EO Interactive 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!您可以在 Poki 上免费玩 Big NEON Tower VS Tiny Square。是的!这是原始游戏,但只有 Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square 上的简化版本可以在您的计算机和移动设备(如手机和平板电脑)上玩。

网站:poki.com

免责声明:WebCatalog 与“Big NEON Tower VS Tiny Square”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。