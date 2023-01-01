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Big Tower Tiny Square

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Big Tower Tiny Square 是一款益智平台游戏，您是一个方形角色，位于一个充满危险陷阱和障碍的令人兴奋的多层平台上。在这个游戏中你不是拯救公主，你只是拯救你最喜欢的菠萝！在这场需要快速反应和高精度的冒险中，躲避子弹、跳跃熔岩坑、解锁检查站以及跳墙登上危险的大塔。受到单屏街机游戏的启发，如果您有耐心，《Big Tower Tiny Square》一定会给您带来难忘的体验。您准备好跳跃了吗？移动 - A/D 或左/右箭头键跳跃 - 空格键或向上箭头重新启动 - YBig Tower Tiny Square 由 EO Interactive 创建。在 Poki 上玩他们的其他街机游戏：Big Tower Tiny Square VS Tiny Square 您可以在 Poki 上免费玩 Big Tower Tiny Square。Big Tower Tiny Square 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

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