Goose Game
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Goose Game 是经典棋盘游戏的一个版本，玩家必须掷骰子来移动自己的角色，并先于其他人到达最后的方格。在线享受这款古老的世界著名游戏，与您的家人和朋友（最多 6 人！）或与机器对战。扔骰子，使用奖励方块，避开陷阱，并在其他人之前到达最后一个方块！选择一个角色，然后在轮到你的时候掷骰子，在棋盘上前进。掷骰子 - 左键单击图标Goose Game 由 Codethislab 创建。
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