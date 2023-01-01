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Yacht是一款经典的骰子游戏，其历史可以追溯到1938年。该游戏是Yahtzee的前身，与拉丁美洲的Generala、斯堪的纳维亚的Yatzy以及英国的Poker Dice游戏有很多相似之处。在这个游戏中，您有 6 个骰子，目标是扔出尽可能多的特殊组合。一个回合从第一次投掷开始。投掷之后，您可以选择要锁定组合的骰子，并且可以第二次投掷其他骰子。从这次投掷中，您可以再次锁定一些骰子，然后您可以进行最后一次投掷。投掷之后，您可以选择记分卡中获得的组合。首先尝试选择较高的组合。如果您在回合结束时没有好的组合，请确保将其放在较低的组合上，因为它们的得分较少。使用鼠标/手指并按照屏幕上的说明进行操作。Yacht 由 Codethislab 创建。他们以 Poki 上的所有经典游戏而闻名，例如 Uno Online、Foosball 和 Master Checkers。

网站： poki.com

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