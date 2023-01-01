通过 7000 多个充满乐趣的关卡，每一次都会有新的冒险！解决具有挑战性的谜题，进一步接近 Boom 山并发现其中的秘密。体验前所未有的三消游戏：在匹配的物品上画线以创建巨大的组合并解锁大量​​有趣的奖励！ 收集超过 50 个可爱的角色，每个角色都有自己的特殊能力！随着每项挑战的进展，不断发展你的角色。组建一支由可爱的生物组成的团队，在探索 Minutia 的魔法世界的同时，解开有趣的谜题！在这款令人愉快的原创 BEST FIENDS 游戏中，精彩的故事情节和有趣的冒险等待着您！

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