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La Petite Avril

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La Petite Avril 是一款可爱的平台游戏，旨在帮助小女孩为她的生活做好准备！每个级别代表艾薇儿生活中的不同时期，您的任务是帮助她克服她必须面对的所有挑战和困难。帮助她逃离可怕的生物，飞越各种障碍，并一路上得到一些朋友的帮助！你能帮助艾薇儿度过所有的困难吗？

网站：poki.com

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