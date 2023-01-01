La Petite Avril 是一款可爱的平台游戏，旨在帮助小女孩为她的生活做好准备！每个级别代表艾薇儿生活中的不同时期，您的任务是帮助她克服她必须面对的所有挑战和困难。帮助她逃离可怕的生物，飞越各种障碍，并一路上得到一些朋友的帮助！你能帮助艾薇儿度过所有的困难吗？

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