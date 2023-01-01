Life - The Game
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生命：Poki 上的游戏是以游戏形式体验从出生到死亡的整个旅程的最佳方式！从学习日期到实际日期，玩《生活：游戏》，看看你的生活是愉快的还是灾难性的。这款人生游戏为您人生的每个阶段提供不同的小游戏。截至 2020 年，新增了四款有趣的迷你游戏：《疯狂汉堡》、《学习课程》、《旅行拼图》和《彩虹旋律》。您可以免费玩《Life: The Game》，但您的错误决定可能会导致您在游戏中失去生存！加入数以千计的《Life: The Game》在线玩家的行列，体验大量有趣的迷你游戏！使用鼠标移动。左键点击互动。Life 该游戏由 Ohmaigawd 创建。他们也是游戏续作《来世：游戏》的创作者。
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