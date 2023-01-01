玩得安全，保持安全！创建此版本的《Life the Game》是为了告知玩家在这些期间我们可以采取哪些措施来保证安全。 困难时期。尝试完成三个新阶段并获得有关如何保持安全的一些见解。欲了解更多信息，请访问 WHO。 1 级 - 社交距离：单击/点击屏幕以改变方向并与他人保持距离。2 级 - 洗手：单击/点击肥皂并将其移到手上，直到双手完全被肥皂覆盖。3 级 - 发烧：拖动鼠标/滑动手指去除汗水。 Life The Game - Stay Safe 由 Ohmaigawd 创建。他们也是游戏续作的创作者， 来世：游戏。

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