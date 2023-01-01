Game of Farmers
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《Game of Farmers》是一款由AppyApp打造的休闲放置农场游戏。抛开混乱的城市生活，开始建造你的梦想农场。解锁各种类型的植物、蔬菜、水果和动物，即使在离线状态下也能在它们的帮助下赚钱。出售你的农作物和有机产品来购买新型种子，甚至是神奇的种子。这是您成为世界上最成功农民的第一步。你知道他们怎么说：当生活给你柠檬时，种下它们的种子，看着它们成长！利用土地来赚钱。注意升级弹出窗口以增加您的收入。 使用/收割 - 用鼠标左键点击或单击 Game of Farmers 由 AppyApp 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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