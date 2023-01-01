Idle Farming Business 是一款闲置游戏，您可以控制一块可爱的土地来建立自己的农场！有大量不同的蔬菜供您种植和扩展您的业务！从简单的土豆和胡萝卜到更有趣的萝卜和甜菜。您甚至还可以获得自己的草莓地！一旦你开始在农场里吃饱了，你就可以收割所有的农作物来获得奖金乘数，并从下一批中获得更多的钱！

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