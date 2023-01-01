Idle Pet Business
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Idle Pet Business 是一款闲置游戏，您可以通过开发自己的宠物店成为百万富翁！从可爱的仓鼠开始，你可以解锁各种宠物，用金币培育它们，并提升它们的能力。不要错过通过社交媒体提升您的宠物店的机会，以最大限度地提高您的收入！准备好建立你的宠物帝国了吗？让闲置冒险开始吧！
网站：poki.com
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