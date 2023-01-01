Lovely Fox
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Lovely Fox 是一款 2D 装扮游戏，您可以在其中自定义可爱狐狸角色的外观。从近十种毛皮图案、不同的眼睛颜色、各种类型的耳朵、脸部、尾巴、鼻子、衣服、配饰等等中进行选择！您甚至可以将背景更改为冬季土地、农场景观或美丽的自然风光。最好的部分是：完成后您可以下载狐狸的照片。继续与您的朋友分享您的精彩创作。点击侧面的图标即可尝试不同的物品。点击绿色复选标记以保存照片。选择 - 鼠标左键 可爱的狐狸是由 Snails Animation 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站： poki.com
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