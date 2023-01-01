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Fairy Dress-Up 是一款装扮游戏，您可以在其中创建空灵的仙女角色并自定义其各个方面。您可以创建任意数量的角色，并轻松与朋友分享。有数千种组合可供选择：从各种肤色、翅膀、头发类型、头发颜色、眼睛、鼻子、嘴唇、炫酷的服装，甚至华丽的背景和框架中进行选择 - 这样您就可以拍摄出最好的照片！您可以使用颜色面板自定义每个小细节的颜色。左侧还有一个骰子按钮 - 该按钮可以让游戏为您创建一个随机角色。立即玩《仙女装扮》，探索您可以创造的所有类型的仙女。不要忘记与您的朋友分享您的精彩创作！单击或点击项目/颜色来装备或取消装备它。点击左上角的按钮来随机化你的角色。点击下面的按钮保存您的创作。Fairy Dress-Up 由 ARF Games 开发。他们在 Poki 上还有其他精彩游戏：卡哇伊换装、地下城与换装、Bearsus 和 Stick Fighter 您可以在 Poki 上免费玩 Fairy Dress-Up。Fairy Dress-Up 可以在计算机和手机等移动设备上玩和平板电脑。

网站：poki.com

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